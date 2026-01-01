Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-341.0Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
47 x 140 x 47
Gewicht (kg)
0.3
Größen
Passend für 3/4" und 1" Schläuche
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete