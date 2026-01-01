Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium | Kärcher

Saugfilter mit Rückflussstopp in robuster Premiumausführung (Metall/Kunststoff) für 3/4"- und 1"-Schläuche. Geeignet zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Im Lieferumfang ist eine Schlauchklemme enthalten.

Metall-/Kunststoffausführung Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer. Rückflussstopp Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware Zum individuellen Aufbau einer Saugschlauchgarnitur Set Für 3/4"- und 1"-Schläuche