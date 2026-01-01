Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium | Kärcher

    Brass and mesh filter with two black hose connectors and two metal hose clamps.

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium

    Artikelnummer: 6.997-341.0

    Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.