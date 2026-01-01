Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm) | Kärcher

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Artikelnummer: 2.997-112.01,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.
Länge (m)
1.5
Gewindegröße
G1
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
216 x 91 x 245
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete