Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm) | Kärcher

Ganz einfach die Pumpe direkt an einer Rohrleitung im Haus anschließen: mit der PerfectConnect-Sauggarnitur 1,5 m für 1"-Ansaugrohrleitungen (25 mm). Das Set enthält einen vakuumfesten 1,5-Meter-Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und beidseitig G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) sowie ein Anschlussstück für 1"-Ansaugrohrleitungen. Dieses Set kann kinderleicht an der Saugseite von Gartenpumpen, Wasserautomaten und -werken zur Hauswasserversorgung angeschlossen werden. Seine hohe Flexibilität führt zu erheblicher Geräuschreduzierung bei Festinstallation. Das Kärcher PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt zudem eine schnelle und einfache Montage und dichtet besonders zuverlässig ab – für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Vakuumfester Anschluss der Pumpe an Rammbrunnen und Rohrleitungen Bei Anschluss einer Hauswasserversorgungspumpe kann dieser Schlauch als flexible Verbindung an der Saugseite eingesetzt werden, um so eine Verbindung zwischen Pumpe und Rohrleitungssystem herzustellen, die zusätzlich auch keine Geräusche überträgt. Anschlussstück für Ansaugrohrleitungen 1" ohne Gewinde Werkzeugfreier Anschluss der Pumpe an 1"-Rohrleitungen.