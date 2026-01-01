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    Sauggarnitur 3,5 m | Kärcher

    Black Kärcher suction hose coiled neatly, featuring connectors at both ends, set against a plain white background.

    Sauggarnitur 3,5 m

    Artikelnummer: 2.997-110.0

    Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.