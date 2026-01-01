Sauggarnitur, 3,5 m | Kärcher

Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit einem Durchmesser von 1" und einer Länge von 3,5m zum Ansaugen und Fördern von Wasser. Mit Saugfilter und Rückflussstopp zum Anschluss an der Saugseite von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken zur Hauswasserversorgung. Auch als Verlängerung des Saugschlauchs verwendbar. Ideal, um das Zurückfließen des geförderten Wassers zu verhindern und die Wiederansaugzeit zu verkürzen. Für die oben genannten Pumpen, die mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) ausgestattet sind.

Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp Zum Ansaugen von Wasser einfach und komfortabel an der Pumpe montiert