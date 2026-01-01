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    Sauggarnitur, 7 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with ribbed texture and connectors at both ends, placed on a white background.

    Sauggarnitur, 7 m

    Artikelnummer: 6.997-349.0

    Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke. Ideal auch als Saugschlauch-Verlängerung.