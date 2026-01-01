Sauggarnitur, 7 m | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-349.0Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke. Ideal auch als Saugschlauch-Verlängerung.
Länge (m)
7
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 400 x 80
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete