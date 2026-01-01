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    Sauggarnitur 7,0 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with connectors on both ends, isolated on a white background.

    Sauggarnitur 7,0 m

    Artikelnummer: 2.997-111.0

    Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.