Sauggarnitur 7,0 m | Kärcher

Der vakuumfeste 7-Meter-Ansaugschlauch mit Saugfilter und einem Durchmesser von 3/4" eignet sich ideal zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen und ermöglicht dank PerfectConnect Dichtprinzip eine besonders zuverlässige Abdichtung sowie einen störungsfreien Betrieb der Pumpen. Der integrierte Rückflussstop verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt die Wiederansaugzeit. Die Sauggarnitur lässt sich ganz einfach an der Saugseite von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken zur Hauswasserversorgung anschließen. Das Anschlussset kann auch als Verlängerung des Saugschlauchs verwendet werden. Für Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm).

Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp Zum Ansaugen von Wasser einfach und komfortabel an der Pumpe montiert.