Saugkopfabdeckung FC 5 gelb | Kärcher

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Artikelnummer: 2.055-019.0Die verbesserte Saugkopfabdeckung ermöglicht eine effizientere Schmutzaufnahme. Zum Nachrüsten von gelben FC 5-Geräten, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 100 x 34
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung