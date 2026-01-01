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    Saugkopfabdeckung FC 5 gelb | Kärcher

    Yellow Kärcher surface cleaner attachment with curved design and black connectors, viewed from above on a white background.

    Saugkopfabdeckung FC 5 gelb

    Artikelnummer: 2.055-019.0

    Die verbesserte Saugkopfabdeckung ermöglicht eine effizientere Schmutzaufnahme. Zum Nachrüsten von gelben FC 5-Geräten, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind.