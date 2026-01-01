Saugkopfabdeckung FC 5 gelb | Kärcher

Keine lästigen Wollmäuse mehr auf dem Boden: Die neue Saugkopfabdeckung für den FC 5 inklusive integriertem Fadenheber und breiterem Luftkanal ermöglicht eine noch effizientere Grobschmutzaufnahme – und verbessert damit die Gesamtreinigungsleistung. Das perfekte Upgrade für alle gelben FC 5-Geräte, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind.

Integrierter Fadenheber Integrierte Rillen ermöglichen eine noch bessere Aufnahme von Wollmäusen und anderen groben Partikeln. Breiterer Saugkanal Effizientere Aufnahme von größeren Partikeln wie Haarknäuel. Einfach austauschbar Die neue Abdeckung lässt sich schnell und mühelos am Gerät austauschen.