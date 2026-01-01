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    Saugkopfabdeckung FC 5 weiß | Kärcher

    White Kärcher accessory with curved design and black corner details, viewed from an angle on a plain background.

    Saugkopfabdeckung FC 5 weiß

    Artikelnummer: 2.055-020.0

    Nimmt Schmutz noch besser auf: die optimierte Saugkopfabdeckung für den FC 5. Ideal für alle weißen FC 5-Geräte, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind.