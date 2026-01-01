Saugkopfabdeckung FC 5 weiß | Kärcher

Die neue Saugkopfabdeckung für den weißen FC 5 macht Schluss mit lästigen Wollmäusen auf dem Boden. Dank des integrierten Fadenhebers und breiten Luftkanals wird Grobschmutz noch effizienter aufgenommen. Die optimierte Abdeckung kann ganz einfach an allen weißen FC 5-Geräten, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind, nachgerüstet werden. So lässt sich die Gesamtreinigungsleistung bei älteren weißen FC 5-Geräten verbessern.

Integrierter Fadenheber Integrierte Rillen ermöglichen eine noch bessere Aufnahme von Wollmäusen und anderen groben Partikeln. Breiterer Saugkanal Effizientere Aufnahme von größeren Partikeln wie Haarknäuel. Einfach austauschbar Die neue Abdeckung lässt sich schnell und mühelos am Gerät austauschen.