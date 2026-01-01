Saugschlauch für Rohrleitungen | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-360.0Anschlussfertiger, vakuumfester Saugschlauch zum Anschluss von Pumpen an Rammbrunnen oder Rohrleitungen auf der Saugseite. Für Hauswasserautomaten und Gartenpumpen.
Länge (m)
0.6
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
600 x 50 x 50
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete