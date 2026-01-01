Saugschlauch für Rohrleitungen | Kärcher

Anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und einer Länge von 0,6m zum Ansaugen von Wasser. Geeignet zum Anschluss an die Pumpen-Saugseite von Hauswasserautomaten und Gartenpumpen. Der Saugschlauch ist beidseitig mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3mm) ausgestattet. Seine hohe Flexibilität führt zu erheblicher Geräuschreduzierung bei Festinstallation. Achtung: Der Saugschlauch darf nicht als Druckschlauch eingesetzt werden!

Vakuumfester Anschluss der Pumpe an Rammbrunnen und Rohrleitungen Bei Anschluss einer Hauswasserversorgungspumpe kann dieser Schlauch als flexible Verbindung an der Saugseite eingesetzt werden, um so eine Verbindung zwischen Pumpe und Rohrleitungssystem herzustellen, die zusätzlich auch keine Geräusche überträgt.