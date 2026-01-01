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    Saugschlauch für Rohrleitungen | Kärcher

    Flexible Kärcher suction hose with black connectors at both ends, coiled in a U-shape on a white background.

    Saugschlauch für Rohrleitungen

    Artikelnummer: 6.997-360.0

    Anschlussfertiger, vakuumfester Saugschlauch zum Anschluss von Pumpen an Rammbrunnen oder Rohrleitungen auf der Saugseite. Für Hauswasserautomaten und Gartenpumpen.