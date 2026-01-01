Saugschlauch, Meterware | Kärcher

Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware mit einem Durchmesser von 1" und einer Gesamtlänge von 25m zum Fördern und Ansaugen von Wasser. Der Schlauch lässt sich problemlos auf die individuell benötigte Länge zuschneiden. Kombiniert mit den Kärcher Anschluss-Stücken und den Kärcher Saugfiltern als individuelle Sauggarnitur einsetzbar. Ideal geeignet zum Anschluss an Tauchpumpen, Gartenpumpen und Tauchdruckpumpen sowie zur Hauswasserversorgung an Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken.

Meterware Schlauchlängen können individuell zugeschnitten werden. In Kombination mit Anschlussstücken und Saugfiltern als individuelle Saugschlauchgarnitur einsetzbar. Vakuumfester Spiralschlauch Flexibler Schlauch zum Befördern von Wasser und zum Ansaugen von Wasser