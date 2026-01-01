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    Saugschlauch, Meterware | Kärcher

    Coiled white corrugated hose with a smooth texture, placed on a plain white background.

    Saugschlauch, Meterware

    Artikelnummer: 6.997-347.0

    Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.