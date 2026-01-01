Saugschlauch, Meterware | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-347.0Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.
Länge (m)
25
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
4.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
380 x 380 x 152
Anwendungsgebiete