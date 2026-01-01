Saugschlauch | Kärcher

Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und einer Länge von 3,5m zum Ansaugen von Wasser. Geeignet zum Direktanschluss an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Der ideale Saugschlauch zur Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfiltern. Für oben genannte Pumpen, die mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) ausgestattet sind.

Anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch Ermöglicht den Direktanschluss an die Pumpe und kann zudem als Verlängerung des Saugschlauchs verwendet. Darüber hinaus können Saugfilter angeschlossen werden, um den Saugschlauch zu einer Saugschlauchgarnitur umzufunktionieren.