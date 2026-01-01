Saugschlauch | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-348.0Anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Auch als Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfiltern geeignet.
Länge (m)
3.5
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
415 x 400 x 55
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete