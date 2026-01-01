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    Schwimmerschalter | Kärcher

    Kärcher electric vehicle charging plug with yellow circular cover and black cable.

    Schwimmerschalter

    Artikelnummer: 6.997-356.0

    Der Schwimmschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.