Schwimmerschalter | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-356.0Der Schwimmschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
210 x 270 x 55
Gewicht (kg)
1.5
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete