Schwimmerschalter | Kärcher

Der Schwimmschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus und überwacht damit selbstständig den Entleerungsvorgang. Er kann im Zusammenhang mit Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken eingesetzt werden. Im Lieferumfang ist ein Spezial-Anschlusskabel von 10 m Länge enthalten. Achtung: In Verbindung mit GP 60/70 Mobile Control nur geeignet zum Ausschalten der Pumpe.

10m Anschlusskabel Erlaubt den Einsatz auch bei entfernt gelegenen Wasserresservoirs bzw. für tief Gelegene. Schwimmerschalter Steuert die Ein-/Abschaltung der Pumpe über den Wasserstand bei entfernt gelegenen Wasserresevoirs