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    Waschsauger SE 2 Spot | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with hose and nozzle, featuring separate fresh and dirt water tanks, alongside a yellow detergent sachet.

    Waschsauger

    SE 2 Spot

    Artikelnummer: 1.081-410.0