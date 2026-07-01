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    Waschsauger SE 2 Spot Pure | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner with a hose and nozzle, accompanied by a yellow instruction manual on a white background.

    Waschsauger

    SE 2 Spot Pure

    Artikelnummer: 1.081-416.0