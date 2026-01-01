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    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact D1 Battery Set 2.5-F | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with hose, carpet cleaner bottle, battery, and charger on white background.

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact D1 Battery Set 2.5-F

    Artikelnummer: 1.081-509.0