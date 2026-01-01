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    Waschsauger SE 3 Compact Home Floor | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with long hose, triangular nozzle, and accessories on a white background.

    Waschsauger

    SE 3 Compact Home Floor

    Artikelnummer: 1.081-533.0