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    Waschsauger SE 4002 | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with various attachments, including nozzles and brushes, arranged on a white surface.

    Waschsauger

    SE 4002

    Artikelnummer: 1.081-140.0