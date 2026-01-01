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    Waschsauger SE 6.100 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with hose, various attachments, and filter bags on a white background.

    Waschsauger

    SE 6.100

    Artikelnummer: 1.081-220.0