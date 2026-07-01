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    SE Vliesfilterbeutel KFI 657 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with cardboard fittings on a white background.

    SE Vliesfilterbeutel KFI 657

    Artikelnummer: 2.863-371.0

    Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel, ideal zum Saugen von trockenem, feinem und grobem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Waschsauger.