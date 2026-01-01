Seitenbürsten | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-278.0Die flexible Seitenbürste ermöglicht dem RC 3 eine gründliche Rand- und Eckenreinigung auf allen haushaltsüblichen Hartböden und Niederflorteppichen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
98 x 85 x 41
Menge (Stück)
2
Gewicht (kg)
0
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung