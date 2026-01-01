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    Seitenbürsten | Kärcher

    Two Kärcher replacement brushes with black bases and bright yellow bristles, isolated on a white background.

    Seitenbürsten

    Artikelnummer: 2.863-278.0

    Die flexible Seitenbürste ermöglicht dem RC 3 eine gründliche Rand- und Eckenreinigung auf allen haushaltsüblichen Hartböden und Niederflorteppichen.