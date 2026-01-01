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    Flachsaugende Tauchpumpe SP 2 Flat | Kärcher

    Yellow Kärcher submersible pump with black base and handle, featuring a side outlet and attached float switch.

    Flachsaugende Tauchpumpe

    SP 2 Flat

    Artikelnummer: 1.645-501.0