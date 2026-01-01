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    Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 5 Dual | Kärcher

    Yellow and black Kärcher submersible pump with a handle and power cord, designed for water drainage.

    Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 5 Dual

    Artikelnummer: 1.645-580.0