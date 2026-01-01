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    Flachsaugende Tauchpumpe SP 6 Flat Inox | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow and black casing, metal top, and visible power cord.

    Flachsaugende Tauchpumpe

    SP 6 Flat Inox

    Artikelnummer: 1.645-505.0