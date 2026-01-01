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    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 7 Dirt Inox | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow and black casing, featuring a stainless steel body and visible power cables.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 7 Dirt Inox

    Artikelnummer: 1.645-506.0