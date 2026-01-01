Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    SV Rundbürstenset | Kärcher

    Four Kärcher round brush attachments in red, green, blue, and black, lined up on a white background.

    SV Rundbürstenset

    Artikelnummer: 2.860-231.0

    Rundbürstenset in 4 unterschiedlichen Farben für verschiedene Anwendungen.