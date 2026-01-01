SV Rundbürstenset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.860-231.0Rundbürstenset in 4 unterschiedlichen Farben für verschiedene Anwendungen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
30 x 30 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete