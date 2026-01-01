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    Textilpflegedüse | Kärcher

    Black Kärcher spray lance with textured surface, shown on a white background.

    Textilpflegedüse

    Artikelnummer: 2.863-233.0

    Textilpflegedüse zum Auffrischen und Glätten von Kleidung und Textilien sowie zum wirkungsvollen Entfernen von Gerüchen. Mit integriertem Fusselentferner.