Textilpflegedüse | Kärcher

Textilpflegedüse zum Auffrischen und Glätten von Kleidung und Textilien sowie zum wirkungsvollen Entfernen von Gerüchen. Hängende Kleidung und Textilien können mit der praktischen Textilpflegedüse komfortabel und platzsparend behandelt werden. Der integrierte Fusselentferner entfernt anhaftende Fusseln im Handumdrehen.

Fusselentferner Einfaches Entfernen von Fusseln und Haaren von Textilien. Gleichmäßiger Dampfaustritt an der Düse Optimales Glätten von Textilien möglich Optimales Auffrischen von Textilien möglich Schmale Form Leichtes Glätten von Ärmelbereichen