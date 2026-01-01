Textilpflegedüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-233.0Textilpflegedüse zum Auffrischen und Glätten von Kleidung und Textilien sowie zum wirkungsvollen Entfernen von Gerüchen. Mit integriertem Fusselentferner.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 43 x 39
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete