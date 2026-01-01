Trockenlaufsicherung | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-355.0Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 100 x 197
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete