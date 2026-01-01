Turbosaugdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 4.130-177.0Luftangetriebene Saugdüse. Optimal für hochflorige Teppiche und ideal zum Aufsaugen von Tierhaaren. Für eine besonders intensive, gründliche und hygienische Reinigung.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 250 x 92
Anwendungsgebiete