Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Turbosaugdüse | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner turbo brush attachment with a dial for adjusting settings.

    Turbosaugdüse

    Artikelnummer: 4.130-177.0

    Luftangetriebene Saugdüse. Optimal für hochflorige Teppiche und ideal zum Aufsaugen von Tierhaaren. Für eine besonders intensive, gründliche und hygienische Reinigung.