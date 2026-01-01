Universalwalzenset grau | Kärcher

Sauberkeit im Doppelpack: Das 2-teilige Mikrofaserwalzenset für die Kärcher Hartbodenreiniger EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 und FC 7 Cordless ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertigen Mikrofaserwalzen sind fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignen sich die Walzen für Maschinenwäsche bis zu 60 °C. Die Walzen sind in zwei Farben erhältlich: gelb und grau. Durch den Farbunterschied können diese für unterschiedliche Aufgaben verwendet werden - zum Beispiel eine Walze im Bad und eine in der Küche.

100 % hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. 2 unterschiedliche Farben (gelb, grau) Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.).