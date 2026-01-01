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    Universalwalzenset grau | Kärcher

    Two white Kärcher roller brushes with grey stripes, positioned side by side on a white background.

    Universalwalzenset grau

    Artikelnummer: 2.055-007.0

    2-teiliges Mikrofaserwalzenset für die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für Maschinenwäsche bis zu 60 °C.