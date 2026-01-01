Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4 | Kärcher

VP 145 S: Das kurze und leichte Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und flexibel verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.

Stufenlose Verstellung Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Zeitersparnis Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden. Flexibles Gelenk Verstellbares 360°-Gelenk