Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-253.0VP 145 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
166 x 42 x 62
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Anwendungsgebiete