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    Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with long handle, floor nozzle, crevice tool, and brush attachment on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 4 Cordless myHome

    Artikelnummer: 1.198-630.0

    • Leistungsfähiger 21,6-V-Akku
    • 30 min Laufzeit im Normalmodus
    • Fassungsvermögen 0,65 l