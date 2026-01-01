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    Handstaubsauger VC 5 | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with handle, nozzle, filter, and dust container on white background.

    Handstaubsauger

    VC 5

    Artikelnummer: 1.349-100.0