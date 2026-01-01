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    Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments, battery, and charging dock on a white background.

    Akku-Staubsauger

    VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus

    Artikelnummer: 1.198-677.0