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    Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with yellow accents, charging dock, crevice tool, and brush attachment on a white background.

    Akku-Staubsauger

    VC 6 Cordless ourFamily

    Artikelnummer: 1.198-660.0