Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily | Kärcher

Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen.

Optimal abgestimmte Technik Leistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. 2-stufige Leistungsregulierung Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen. Optionaler Boost-Modus. Wandhalterung inklusive Ladeoption Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Komfortables Laden durch einfaches Einhängen. Intuitives Feedback und Ladeanzeige Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Übersichtliche Batterieanzeige. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Optionaler Boost-Modus. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.