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    Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Pet | Kärcher

    Sale
    Kärcher cordless vacuum cleaner with various attachments and a charging dock on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 6 Cordless ourFamily Pet

    Artikelnummer: 1.198-673.0

    • Leistungsfähiger 25,2-V-Akku
    • 50 min Laufzeit im Normalmodus
    • Speziell entwickelt für Tierbesitzer