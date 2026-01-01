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    Akku-Staubsauger VC 7 Cordless yourMax | Kärcher

    Sale
    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments including a charging dock, brush, crevice tool, and mini motorised tool.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 7 Cordless yourMax

    Artikelnummer: 1.198-710.0

    • Akkubetriebener Staubsauger für maximal komfortables Saugen
    • Smarter Dust Sensor maximiert die Akkulaufzeit auf 60 Minuten
    • Saugstarker BLDC-Motor