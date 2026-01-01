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    Vliesfilterbeutel KFI 117 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with cardboard attachment.

    Vliesfilterbeutel KFI 117

    Artikelnummer: 2.863-325.0

    Konzipiert für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: der 3-lagige Vliesfilterbeutel für lang anhaltende Saugkraft und hohen Staubrückhalt.