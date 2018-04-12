Vliesfilterbeutel KFI 357 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-314.0Die extrem reißfesten Vliesfilterbeutel KFI 357 meistern problemlos das Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.
Menge (Stück)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 200 x 12
Anwendungsgebiete