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    Vliesfilterbeutel KFI 357 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with black attachment ring on top, logo visible.

    Vliesfilterbeutel KFI 357

    Artikelnummer: 2.863-314.0

    Die extrem reißfesten Vliesfilterbeutel KFI 357 meistern problemlos das Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.