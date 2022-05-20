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    Vliesfilterbeutel KFI 487 | Kärcher

    Stack of four white Kärcher vacuum cleaner bags with black plastic connectors.

    Vliesfilterbeutel KFI 487

    Artikelnummer: 2.863-006.0

    Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.