Vliesfilterbeutel | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-236.0Vliesfilterbeutel mit praktischem Verschlusssystem für eine hygienische Entnahme ganz ohne Schmutzkontakt. Geeignet für den Kärcher Staubsauger VC 2.
Menge (Stück)
5
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 160 x 33
Anwendungsgebiete