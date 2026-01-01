Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Vliesfilterbeutel | Kärcher

    Five white vacuum cleaner bags with cardboard attachments stacked vertically.

    Vliesfilterbeutel

    Artikelnummer: 2.863-236.0

    Vliesfilterbeutel mit praktischem Verschlusssystem für eine hygienische Entnahme ganz ohne Schmutzkontakt. Geeignet für den Kärcher Staubsauger VC 2.