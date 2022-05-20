Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 | Kärcher

Die Spezial-Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 sind ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz sowie hervorragend geeignet zum Aufsaugen von Feinstaub, der bei Renovierungsarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen entsteht. Das 5-lagige, extrem reißfeste Vliesmaterial mit Vorfilter sorgt dafür, dass die Filteroberfläche nicht verstopft, und gewährleistet dadurch während der Anwendung eine langanhaltende Saugleistung und eine optimale Staubfiltration. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6 und MV 4–6. Lieferumfang: 4 Beutel.