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    Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with black plastic fittings on a white background.

    Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489

    Artikelnummer: 2.863-355.0

    Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.