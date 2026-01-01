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    Vorfilter für Tauchpumpen, groß | Kärcher

    Black and grey Kärcher filter with yellow tabs, featuring a perforated mesh design, placed on a white background.

    Vorfilter für Tauchpumpen, groß

    Artikelnummer: 6.997-353.0

    Der abnehmbare Edelstahlvorfilter dient dem Schutz des Pumpenlaufrads vor Verstopfung und erhöht so die Funktionssicherheit der Tauchpumpe.