Vorfilter für Tauchpumpen, groß | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-353.0Der abnehmbare Edelstahlvorfilter dient dem Schutz des Pumpenlaufrads vor Verstopfung und erhöht so die Funktionssicherheit der Tauchpumpe.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
210 x 210 x 70
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete