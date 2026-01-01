Vorfilter für Tauchpumpen, groß | Kärcher

Der abnehmbare Edelstahlvorfilter dient dem Schutz Pumpenlaufrads vor Verstopfung durch grobe Schmutzpartikel und erhöht so die Funktionssicherheit der Tauchpumpe. Der abnehmbare Edelstahlvorfilter ist für folgende Tauchpumpen erhältlich: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 und SCP 16000.

Abnehmbarer Edelstahlvorfilter Abnehmbarer Vorfilter zum einfachen Anklicken an die Pumpe. Schützt das Pumpenlaufrad vor Verstopfung durch Äste oder Schmutzpartikel und erhöht die Funktionssicherheit. Vorfilter für Tauchpumpen groß Für Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 und SCP 16000