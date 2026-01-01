Vorfilter für Tauchpumpen, klein | Kärcher

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Artikelnummer: 2.997-201.0Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
177 x 179 x 53
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Maschenweite (mm)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete