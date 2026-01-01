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    Vorfilter für Tauchpumpen, klein | Kärcher

    Black Kärcher filter basket with perforated sides and clips, designed for attachment in cleaning devices.

    Vorfilter für Tauchpumpen, klein

    Artikelnummer: 2.997-201.0

    Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.