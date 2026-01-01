VP 120, Vario Power Jet für K 2 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.643-241.0Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
445 x 42 x 42
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Anwendungsgebiete