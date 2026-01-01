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    VP 120, Vario Power Jet für K 2 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black nozzle and handle, set against a white background.

    VP 120, Vario Power Jet für K 2

    Artikelnummer: 2.643-241.0

    Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.