VP 160 vario power jet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-430.0Vario Power-Strahlrohr VP 160 für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
449 x 43 x 43
Anwendungsgebiete