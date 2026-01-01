VP 180 Vario Power Jet für K 7 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-726.0Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
448 x 47 x 47
Anwendungsgebiete