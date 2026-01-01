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    VP 180 Vario Power Jet für K 7 | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance, black, with adjustable nozzle, isolated on a white background.

    VP 180 Vario Power Jet für K 7

    Artikelnummer: 2.642-726.0

    Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.