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    VP 180 vario power jet | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with textured grip and adjustable nozzle, set against a white background.

    VP 180 vario power jet

    Artikelnummer: 2.644-437.0

    Das VP 180 Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.