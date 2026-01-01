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    Wasserfilter | Kärcher

    Transparent cylindrical Kärcher water filter with black threaded cap, viewed from the side.

    Wasserfilter

    Artikelnummer: 4.730-059.0

    Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.