Wasserfilter | Kärcher

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Artikelnummer: 4.730-059.0Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
117 x 50 x 50
Anwendungsgebiete