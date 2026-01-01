Wasserfilter | Kärcher

Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. Das Filtern der Schmutzpartikel führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Schutz der Hochdruckreinigerpumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers Wasserfilter Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar. Mühelose Entfernung der Schmutzteilchen Auswaschbar